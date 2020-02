TVA : les micro-entrepreneurs incités à se mettre en conformité

TVA : les micro-entrepreneurs incités à se mettre en conformité









Depuis le 1er janvier 2020, de nouveaux seuils d'imposition à la TVA s'appliquent pour les micro-entrepreneurs...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le 1er janvier 2020, de nouveaux seuils d'imposition à la TVA s'appliquent pour les micro-entrepreneurs. Parallèlement, l'État a annoncé vouloir renforcer sa vigilance mais aussi les contrôles en matière de déclaration. Evo'portail, leader dans l'accompagnement des micro-entrepreneurs les incite à se mettre en conformité... Pour exercer leur activité de manière sécurisée, le portail propose un guide simplifié.

La Loi de Finances 2020 a revalorisé tous les seuils d'imposition à la TVA pour les micro-entrepreneurs pour une durée de 3 ans. Les nouveaux plafonds de franchise en base de TVA sont donc fixés à 85.800 euros pour l'achat-revente et à 34.400 euros pour les services. Les seuils majorés de TVA ont également été augmentés : 94 300 euros pour l'achat-revente et à 36.500 euros pour les services.

L'État va redoubler de vigilance et renforcer les contrôles

Suite au récent rapport de la Cour des Comptes qui a pointé un manque à gagner de 15 milliards d'euros par an en matière de déclaration de TVA, l'État va redoubler de vigilance et renforcer les contrôles. Aussi, Evo'Portail, leader de l'accompagnement des micro-entrepreneurs encourage les ressortissants du régime à se mettre en conformité.

Pour simplifier le cadre d'exercice des micro-entrepreneurs, evo'portail vient d'éditer un guide simplifié gratuit sur la gestion de TVA disponible en ligne. L'objectif est de permettre la montée en compétences et une plus grande professionnalisation des micro-entrepreneurs, pour que la TVA ne soit plus qu'une formalité.

En effet, s'ils se sont pleinement appropriés cette réforme d'envergure, Evo'portail renforce son accompagnement. "Le passage à la TVA doit être anticipé. Il nécessite aussi d'être prudent avec la trésorerie car la TVA ne fait pas partie du chiffre d'affaires" rappelle Alain FORTUNE, Directeur Général d'Evo'portail.