Trump suspend la contribution US à l'OMS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le président américain Donald Trump a mis sa menace récente à exécution et demandé hier à son administration de stopper le financement apporté à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Trump juge en effet que l'organisation a manqué à ses devoirs essentiels dans la pandémie et doit ainsi être tenue pour responsable. Lors d'une réunion de presse à la Maison blanche, le leader américain a estimé que l'OMS avait même encouragé la désinformation pratiquée par la Chine concernant l'épidémie. Les Etats-Unis sont le plus important contributeur au financement de l'OMS, puisqu'ils lui avaient apporté plus de 400 millions de dollars l'an dernier, soit 15% de son budget. D'après Reuters, les USA sont désormais l'épicentre de la pandémie avec 25.700 morts et plus de 600.000 contaminations. La décision de Trump hier soir a provoqué des réactions assez vives, la plupart des intervenants estimant en effet qu'il conviendrait au contraire de soutenir ou de renforcer les moyens de l'organisation en pleine crise sanitaire.

Trump avait déjà annoncé annoncé il y a une semaine son intention de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain avait cependant nuancé alors quelque peu le propos : "Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons étudier ça". Le président américain reproche à l'OMS d'être centrée sur la Chine et d'avoir donné de mauvais conseils. Sur Twitter, Trump avait vivement critiqué l'OMS et son attitude durant la crise sanitaire : "L'OMS a vraiment tout raté. Pour une raison quelconque, financée en grande partie par les États-Unis, mais très centrée sur la Chine. Nous allons y jeter un bon coup d'oeil. Heureusement, j'ai rejeté très tôt leur conseil sur le maintien de nos frontières ouvertes à la Chine. Pourquoi nous ont-ils fait une recommandation aussi erronée?"

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter