Trump pourfend encore Powell sur les taux

Bien trop bas, les taux américains ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cela faisait longtemps... Le président américain Donald Trump, fragilisé par la chute boursière récente en pleine crise du coronavirus, s'en est pris à son bouc émissaire préféré, le patron de la Fed Jerome Powell. Sur le réseau social média Twitter, Trump vocifère donc : "Comme toujours, Jay Powell et la Réserve Fédérale sont lents à agir. L'Allemagne et d'autres injectent de l'argent dans leurs économies. D'autres Banques Centrales sont bien plus agressives. Les Etats-Unis devraient avoir, pour toutes les bonnes raisons, les Taux les plus Bas. Ce n'est pas le cas, ce qui nous place dans une position concurrentielle désavantageuse. Nous devrions mener, pas suivre!"

....competitive disadvantage. We should be leading, not following!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter