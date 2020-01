Trump joue l'apaisement après les frappes iraniennes

Trump joue l'apaisement après les frappes iraniennes









Donald Trump intervient ce mercredi suite aux attaques iraniennes contre deux bases américaines en Irak...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Donald Trump intervient ce mercredi suite aux attaques iraniennes contre deux bases américaines en Irak. Le président américain confirme qu'il n'y a pas eu de victimes américaines ou de blessés, "une très bonne chose pour le monde entier". Les missiles n'auraient d'ailleurs causés selon lui que "des dégâts mineurs".

Il justifie par ailleurs une fois encore l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, qui préparait selon lui une importante attaque juste avant sa mort. De nombreuses vies auraient ainsi été sauvées...

Téhéran a rappelons-le tiré en guise de représailles une vingtaine de missiles balistiques depuis l'Iran contre deux bases militaires abritant des forces de la coalition menée par les USA. La télévision publique iranienne avait tout d'abord fait état de 80 morts.

Trump veut assurer par ailleurs que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, et menace de nouvelles sanctions. Il juge que le comportement iranien a trop duré et trop longtemps été toléré, et que ces jours sont désormais révolus. Les USA entendent renforcer les sanctions contre le régime iranien afin de faire évoluer son attitude.

Le leader de la Maison blanche en appelle aux autres grandes puissances afin d'oeuvrer à un nouvel accord nucléaire avec l'Iran et d'adresser à Téhéran un message unifié et clair. Ainsi, selon lui, l'Europe (France, Allemagne et Grande-Bretagne), la Chine et la Russie devraient dénoncer l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 pour en négocier un nouveau. "Nous devons travailler ensemble à un accord avec l'Iran qui rende le monde plus sûr et pacifique", a lancé Trump.

Le président américain estime également que les Etats-Unis et l'Iran devraient travailler ensemble sur des axes prioritaires communs tels que la lutte contre l'Etat islamique.

Trump se montre par ailleurs menaçant sur le plan militaire, décrivant "la taille et la précision" des missiles américains et la force de frappe de l'armée US...

LIVE: President @realDonaldTrump Addresses the Nation https://t.co/vRH9gVAD0N

— The White House (@WhiteHouse), via Twitter

Le président américain assure finalement des intentions... pacifiques des États-Unis, qui ne souhaitent pas utiliser leurs armes, la puissance économique demeurant la meilleure dissuasion. "Le fait d'avoir cette formidable armée et ces moyens militaires ne signifie pas que nous devons les utiliser", a tempéré Trump, apaisant les craintes de surenchère militaire.

Globalement, le discours de Trump semble assez apaisant pour convaincre Wall Street ce soir, puisque le Dow Jones accélère désormais et grimpe de 0,62% à 28.761 pts, contre une progression de 0,65% du S&P500 à 3.258 pts et un rebond de 0,70% du Nasdaq à 9.132 pts. La cote américaine se rapprochait de l'équilibre avant les déclarations du président américain.