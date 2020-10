Trump et Melania positifs au Covid-19

Trump et Melania positifs au Covid-19









Les marchés boursiers malmenés ce vendredi

Crédit photo © Reuters

"Ce soir, @FLOTUS et moi-même avons été testés positifs au COVID-19. Nous commençons immédiatement notre processus de quarantaine et de rétablissement. Nous allons surmonter cela ENSEMBLE!". Le tweet posté par le président américain Donald Trump il y a quelques instants a fait l'effet d'une bombe, et devrait secouer les marchés dans la matinée. Le locataire de la Maison blanche avait précédemment indiqué que la conseillère Hope Hicks avait été testée positive au virus. Trump attendait alors les résultats de ses propres tests ainsi que ceux de la Première Dame.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

(Boursier.com) — Trump a donc été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania Trump. La nouvelle intervient à un mois de l'élection présidentielle.

"Comme trop d'Américains l'ont fait cette année, @potus (ndlr : Donald Trump) et moi-même sommes en quarantaine à domicile après avoir été testés positifs au coronavirus. Nous nous portons bien et j'ai reporté tous mes engagements à venir", a tweeté pour sa part Melania Trump.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS), via Twitter

Trump, qui brigue son second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, avait précisé jeudi s'être déjà placé en quarantaine après que sa conseillère Hope Hicks eut été testée positive. Hope Hicks voyage bien souvent avec le leader de la Maison blanche dans l'avion présidentiel Air Force One. Elle l'a notamment accompagné dans l'Ohio cette semaine pour le premier des trois débats présidentiels puis dans le Minnesota pour un événement de campagne.

Trump, 74 ans, affiche un bon état de santé depuis son arrivée à la Maison blanche. Il est fréquemment testé pour le dépistage du coronavirus, mais a poursuivi ses déplacements ces derniers jours en vue de la présidentielle et prend ainsi part à de nombreux rassemblements. Le leader américain ne se déplacera évidemment pas en Floride ce vendredi comme il était initialement prévu.

La crise sanitaire avait été abordée bien sûr lors du débat télévisé qui avait opposé mardi Trump à son rival démocrate Joe Biden à Cleveland. Biden avait attaqué le président américain pour sa gestion de la crise du covid, qui a fait plus de 200.000 victimes aux USA, pays le plus touché par la pandémie. Trump a souvent relativisé l'importance de la crise sanitaire, du port du masque ou des mesures de restrictions. Il a ainsi privilégié la reprise de l'activité économique, ce qui lui a été reproché par Biden, qui estime son concurrent obnubilé par les marchés boursiers.

L'ex-vice-président d'Obama a mis en doute le leadership de Trump, jugeant que ce dernier aurait "paniqué" et n'aurait pas été capable de protéger les Américains. Trump a assuré pour sa part que son administration et lui avaient fait un travail "génial".

Selon les derniers chiffres de l'Université Johns Hopkins, l'épidémie du nouveau coronavirus a fait 1,023 million de morts dans le monde, dont 207.808 aux Etats-Unis, 144.680 au Brésil et 99.773 en Inde. 34,3 millions de cas confirmés ont été recensés dans le monde depuis l'émergence du virus, dont 7,3 millions aux USA, 6,4 millions en Inde et plus de 4,8 millions au Brésil.

Face aux conséquences économiques du virus, l'administration Trump et les démocrates ne sont toujours pas parvenus à un compromis sur un nouveau plan de relance venant en aide aux Américains et aux entreprises. Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, et Nancy Pelosi, dirigeante démocrate de la Chambre des représentants, se sont rencontrés hier sans succès. Pelosi s'est montrée très dubitative quant à la possibilité d'un accord. Les discussions avaient repris mercredi et Mnuchin s'était montré confiant, faisant état de progrès. Pelosi indique pour sa part que les deux clans partent de positions très éloignées...

Les négociations bloquent surtout sur la question du montant du plan, l'administration Trump se montrant nettement moins généreuse (ou dépensière) que les démocrates, qui voudraient aller jusqu'à 3.000 milliards de dollars. Chaque camp a fait tout de même un pas en direction de l'autre, les républicains remontant le curseur à 1.600 milliards de dollars et les démocrates l'abaissant à 2.200 milliards. Le plan démocrate a été adopté hier par la Chambre mais ne devrait pas en l'état franchir le Sénat majoritairement républicain.

Le Brésil a enregistré pour sa part 36.157 nouveaux cas et 728 décès supplémentaires liés au virus au cours des vingt-quatre dernières heures selon le ministère de la Santé. L'Inde a enregistré 86.821 nouveaux cas et les USA environ 45.000.