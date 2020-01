Trump et Liu signent l'accord de phase 1 sino-américain

Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He signent donc ce jour à Washington l'accord commercial partiel de phase 1...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He signent donc ce jour à Washington l'accord commercial partiel de phase 1, décrit comme "très important et complet" par le président américain. Il s'agit notamment de soutenir les industriels et agriculteurs américains, ainsi que les fournisseurs de service, mais aussi de protéger les innovateurs. Les médias anglo-saxons avaient précédemment évoqué des engagements de Pékin sur 200 milliards de dollars d'achats de produits américains sur deux ans, dont 40 Mds$ de marchandises agricoles.

"Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive (...) en vue d'un avenir de commerce juste et réciproque avec la Chine", a lancé Trump.

LIVE: POTUS Signs the Phase One Trade Agreement! https://t.co/teqGqjdgeZ

— The White House (@WhiteHouse), via Twitter

Cette signature constitue l'aboutissement de plusieurs mois de rudes négociations et marque donc une trêve dans l'affrontement commercial auquel se livrent les deux superpuissances depuis près de deux ans. Trump envisage désormais de se rendre à Pékin afin de négocier la prochaine phase.

Watch LIVE at 11:30 a.m. ET as President @realDonaldTrump signs the historic Phase One Trade Agreement with China! https://t.co/EmsdctGWtd pic.twitter.com/rTHWKPicOo — The White House (@WhiteHouse), via Twitter

.@IAGovernor: "Today's signing will have a tremendous impact, not only on our farmers and producers, but on our rural economy." pic.twitter.com/bnqSBNNZks — The White House (@WhiteHouse), via Twitter

Le taquin secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin, qui avait déjà semé le trouble hier, en a tout de même 'rajouté une couche' ce mercredi en indiquant que Washington serait prêt à augmenter les tarifs douaniers si la Chine se refusait à respecter l'accord commercial... Le Global Times chinois met pour sa part en doute le lancement rapide des pourparlers commerciaux de phase 2...

Lawrence Kudlow, conseiller économique de la Maison blanche, se montre un peu plus positif et estime que l'accord de phase 1 devrait booster de 0,5% le PIB américain. Il indique que les tarifs douaniers maintenus doivent permettre de s'assurer que la Chine tienne ses engagements de phase 1 et que la phase 2 progresse. "Je me fiche de savoir de quel côté vous vous trouvez, c'est un accord historique", a synthétisé Kudlow.

"I don't care what side of the aisle you're on, this is a historic deal." pic.twitter.com/gHQilY4RiR — The White House (@WhiteHouse), via Twitter