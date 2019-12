Trump et la Chine confirment le BIG DEAL

Trump et la Chine confirment le BIG DEAL









Séance mouvementée à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Donald Trump, qui avait semé le doute il y a quelques instants encore, vient enfin de confirmer sur Twitter l'accord de 'Phase Un' avec la Chine ! "Nous sommes tombés d'accord sur un Deal de Phase Un très large avec la Chine. Ils ont accepté de nombreux changements structurels et des achats massifs de Produits Agricoles, Énergétiques et Biens Manufacturés, et bien plus encore. Les Tarifs douaniers de 25% resteront tels qu'ils sont, avec des taxes de 7 1/2% sur la majeure partie des autres importations... Les Tarifs Douaniers fixés pour le 15 décembre ne seront pas imposés puisque nous avons conclu l'accord. Nous allons débuter les négociations sur l'Accord de Phase Deux immédiatement, plutôt que d'attendre après l'Élection de 2020. C'est un accord incroyable pour tous. Merci !", s'est émerveillé le leader de la Maison blanche.

Cela éviterait donc l'entrée en vigueur jusqu'alors attendue dimanche de droits de douane supplémentaires sur près de 160 milliards de dollars d'importations venant de Chine.

Selon l'USTR (Bureau du représentant américain au commerce aux USA), les Etats-Unis maintiendraient donc des tarifs de 25% sur environ 250 milliards de dollars de marchandises chinoises importées, ainsi que des tarifs de 7,5% sur 120 milliards de dollars d'autres produits.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

"L'histoire du Wall Street Journal sur l'Accord avec la Chine est complètement fausse, particulièrement leur déclaration au sujet des Tarifs douaniers. Fake News. Ils devraient trouver une meilleure source !", avait pourtant lancé Trump quelques instants auparavant sur le réseau social média Twitter, semant une certaine confusion, sans indiquer à quel article du Wall Street Journal il faisait référence.

The Wall Street Journal story on the China Deal is completely wrong, especially their statement on Tariffs. Fake News. They should find a better leaker! >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Le Wall Street Journal avait auparavant précisé que les négociateurs américains avaient offert d'annuler les tarifs douaniers de décembre et de réduire les taxes douanières existantes sur environ 360 milliards de dollars d'autres importations de produits chinois jusqu'à 50% - tout en demandant à Pékin un engagement ferme sur les achats agricoles.

La cote américaine avait précédemment bénéficié des rumeurs insistantes d'accord imminent. L'administration Trump aurait accepté de suspendre certains 'tarifs' douaniers frappant des produits importés de Chine et d'en réduire d'autres.

La Chine a souligné pour sa part sa volonté de mettre un terme au conflit commercial avec les Etats-Unis. Le vice-ministre chinois au Commerce vient d'affirmer que les deux superpuissances s'étaient accordées "sur le contexte d'un accord commercial de Phase Un". Par ailleurs, les Etats-Unis auraient accepté d'annuler les tarifs douaniers par phases. Les deux pays négocieraient désormais des arrangements spécifiques avant de signer l'accord...

Autrement dit, la Chine aurait bel et bien accepté le texte de l'accord commercial proposé par les USA. La signature devrait intervenir "aussi rapidement que possible", affirment des responsables chinois cités par CNBC. Selon un responsable chinois cité par Reuters, la Chine va augmenter ses importations venant des Etats-Unis dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la pharmacie ou encore... des services financiers. Le ministre chinois des Finances précise que Pékin a décidé d'annuler les mesures douanières qui devraient prendre effet dimanche, en échange de quoi les USA auraient promis d'annuler les droits de douane attendus le même jour. Le ministère chinois aux Finances précise enfin que... les négociations de 'phase 2' dépendront de l'implémentation de la 'phase 1'. Bref, on a rarement vu des annonces aussi dissonantes !