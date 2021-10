Trump est de retour et veut faire la guerre aux vilaines "Big Tech"

(Boursier.com) — Trump Media & Technology Group sera coté via une fusion avec Digital World Acquisition, indique CNBC. Citant un tweet de la porte-parole de Donald Trump, Liz Harrington, CNBC rapporte que TMTG sera coté au Nasdaq dans le cadre d'un accord le valorisant jusqu'à 1,7 milliard de dollars. CNBC rapporte que Trump présidera la société, dont l'adresse est indiquée comme étant sa résidence de Mar-a-Lago. La SPAC n'a rien déposé pour l'heure à propos de la fusion. StreetAccount note que le tweet indique que l'accord attribue à la société un valeur d'entreprise de 875 millions de dollars, avec un gain potentiel supplémentaire de 825 millions de dollars, et que la mission de la société est de "créer un rival du consortium médiatique libéral et de lutter contre les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley".

Trump va ainsi lancer son réseau social, Truth Social, qui tiendra tête aux grandes firmes technologiques telles que Twitter ou Facebook, qui l'ont banni de leurs plateformes. "Nous vivons dans un monde où les talibans bénéficient d'une forte présence sur Twitter, mais où votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable", a lancé Trump dans un communiqué. Truth Social sera donc créé via une nouvelle société issue de la fusion du Trump Media & Technology Group et d'une société d'acquisition à vocation spécifique. "Je suis excité à l'idée de publier très bientôt ma première Vérité sur Truth Social. TMTG a été fondé avec l'idée de donner une voix à tous. Je suis enthousiaste à l'idée de partager mes pensées sur Truth Social et de reprendre le combat contre les Big Tech", a insisté Trump. Truth Social devrait initialement procéder à un lancement privé en novembre, suivi d'un déploiement national début 2022.