Trump devrait déclarer l'urgence nationale ce soir

Donald Trump devrait déclarer ce soir l'urgence nationale aux Etats-Unis afin d'accélérer la réponse au coronavirus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Donald Trump devrait déclarer ce soir l'urgence nationale aux Etats-Unis afin d'accélérer la réponse au coronavirus, précise l'agence Bloomberg. Ainsi, le président américain invoquerait le Stafford Act pour ouvrir la voie à de plus amples aides fédérales aux Etats et municipalités, croient savoir deux sources familières de la question de l'agence Bloomberg. Il tiendra une conférence de presse au sujet du coronavirus ce soir à la Maison blanche, alors que gouverneurs et maires à travers les USA mettent déjà en place certaines actions, fermant des écoles ou annulant certains événements publics. Les démocrates du Sénat ont demandé à Trump d'invoquer ce Stafford Act et de libérer ainsi plus de 42 milliards de dollars de financements dans le cadre du 'Disaster Relief Fund'.

Trump, qui avait initialement fortement minimisé l'impact du virus, prend désormais toute la mesure des risques. Il promet que les tests auront bientôt lieu à grande échelle, sans fournir toutefois de détails sur ce processus. "Les changements ont été effectués et les tests se produiront bientôt à grande échelle", a tweeté Trump. Le leader américain tacle au passage les CDC (Centers for Disease Control & Prevention) et leur système de test jugé "toujours inadéquat et lent pour les pandémies de grande ampleur".

.... Their H1N1 Swine Flu disaster, dying, problem, now. The basis. All Red Tape cut, go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Le leader de la Maison blanche indique : "À ce stade, et parce que nous avons une politique frontalière très stricte, nous avons eu 40 décès liés au CoronaVirus. Si nous avions des frontières faibles ou ouvertes, ce nombre serait beaucoup plus élevé!"

To this point, and because we have had a very strong border policy, we have had 40 deaths related to CoronaVirus. If we had weak or open borders, that number would be many times higher! >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Bloomberg estime que l'épidémie a fait plus de 5.000 morts dans le monde, le nombre total estimé de cas étant supérieur à 135.000. Le gouvernement espagnol a déjà déclaré l'état d'urgence...

Emmanuel Macron vient par ailleurs d'indiquer sur Twitter que suite à un échange avec Donald Trump et les dirigeants du G7, un sommet extraordinaire du G7 par visioconférence est programmé ce lundi sur le Covid-19. "Nous coordonnerons nos efforts sur le vaccin et les traitements, et travaillerons à une réponse économique et financière", ajoute le président français.