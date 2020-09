Trump / Biden : un premier débat qui n'apporte rien ?

Trump / Biden : un premier débat qui n'apporte rien ?









Invectives voire injures et faiblesse du débat...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Invectives voire injures et faiblesse du débat... Le premier affrontement télévisé entre le président américain Donald Trump et son rival démocrate pour l'heure favori dans les sondages, Joe Biden, n'a pas apporté grand chose de concluant ou constructif, comme on pouvait s'y attendre. Trump et Biden se sont donc livrés à une joute musclée, abordant les sujets phares du moment tels que la crise sanitaire et l'intégrité de l'élection du 3 novembre. "Voulez-vous la fermer ?", a même asséné durant le débat un Biden plutôt remonté, jugeant le comportement de Trump indigne de sa fonction, alors qu'était évoquée la question du remplacement de Ruth Barber Ginsburg à la Cour suprême.

Biden a qualifié notamment Trump de "clown", "raciste" et "chiot" de Vladimir Poutine. "Vous êtes le pire président que l'Amérique ait jamais eu", a lancé Biden. Trump a résumé pour sa part son ressenti en affirmant qu'il n'y avait aucune intelligence chez son rival. Les deux hommes se sont régulièrement interrompus, compliquant la tâche du modérateur Chris Wallace de Fox News, un peu dépassé par les événements.

Biden a bien évidemment vivement critiqué la gestion de la crise sanitaire par l'administration Trump, alors que le nouveau coronavirus a fait près de 206.000 morts aux Etats-Unis. Selon le candidat démocrate, Trump a tout simplement "paniqué" et échoué, incapable de protéger les Américains et obnubilé par l'économie ou les marchés boursiers. "Il a paniqué ou regardé le marché boursier", a estimé Biden, alors que Trump a choisi la réouverture de l'activité et régulièrement relativisé la gravité du virus. "Beaucoup de personnes sont mortes et beaucoup d'autres mourront s'il ne se montre pas beaucoup plus intelligent", a jugé l'ancien vice-président démocrate.

Trump a raillé l'usage du terme "intelligent". "N'utilisez jamais ce mot avec moi", a lancé le président américain. Le locataire actuel de la Maison blanche a estimé au contraire que son administration avait fait un "travail génial" dont le démocrate aurait été incapable. "Vous n'avez pas ça dans le sang", a asséné Trump.

Plus d'un million d'Américains ont déjà voté par anticipation. Trump a estimé encore que le vote par courrier allait entraîner une fraude. Il prévoit que la Cour suprême soit forcée de décider de l'issue du scrutin. "Si j'ai les voix, tout sera fini. Il s'en ira", a pour sa part affirmé Biden. Le démocrate a par ailleurs dévoilé son avis d'imposition de l'an dernier, son équipe demandant à Trump d'en faire autant - alors que le président actuel est attaqué ces derniers jours à propos de la faiblesse de son imposition. "J'ai payé des millions de dollars d'impôts", a pourtant affirmé Trump, questionné à propos d'un article du New York Times.

Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une notable avance sur Trump, mais les deux candidats restent au coude-à-coude dans les 'swing states' si cruciaux.