Trimestriels US : il en reste ?

Trimestriels US : il en reste ?









La saison des publications trimestrielles américaines se poursuit...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La saison des publications trimestrielles américaines se poursuit. Parmi les firmes cotées à Wall Street, CNA Financial, Loews, Williams Companies, Reynolds Consumer Products, Eastman Chemical, Mosaic, Take-Two Interactive, Rambus ou Leggett & Platt, publient ce lundi.

Demain mardi, il faudra suivre notamment Phillips 66, Activision Blizzard, Akamai, Avis Budget, Amgen, Dun & Bradstreet, Bausch Health, Nikola, Hyatt Hotels, RR Donnelley & Sons, Cummins, EchoStar, SunPower, Devon, Eaton, KKR & Co, Waters, Clorox, ConocoPhillips, Discovery, DuPont, Prudential Financial, Gartner, Herbalife, Host Hotels, Marriott et Lyft.

Mercredi, Amdocs, Amerisourcebergen, Marathon Petroleum, Western Union, CVS Health, Criteo, Fox, McKesson, Kraft Heinz, Etsy, NU Skin, MGM Resorts et MetLife seront de la partie.

Jeudi, grosse journée également avec AIG, AES, Beyond Meat, Monster Beverage, Cigna, Goodrich, Kellogg, Cardinal Health, Expedia, Sempra Energy, Fisker, Virgin Galactic, GoPro, Yelp, TripAdvisor, Zynga ou Motorola Solutions.

Cinemark, Fluor, Canopy Growth, Gannett et EW Scripps, sont enfin attendus vendredi à Wall Street.