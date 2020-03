Très solides données du logement aux Etats-Unis (avant le coronavirus)

Très solides données du logement aux Etats-Unis (avant le coronavirus)









D'après la National Association of Realtors (NAR) américaine, les reventes de logements existants ont progressé de 6,5% en février à 5,77 millions...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D'après la National Association of Realtors (NAR) américaine, les reventes de logements existants ont progressé de 6,5% en février à 5,77 millions d'unités, contre 5,51 millions de consensus. Il s'agit du rythme le plus rapide depuis près de treize ans. La précédente lecture du mois de janvier a été révisée à 5,42 millions d'unités. Le prix de vente médian affiche une hausse de 8% sur un an. Evidemment ces données ont été collectées avant que la pandémie de coronavirus ne s'étende aux Etats-Unis.