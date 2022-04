Trackstone : "simplifier radicalement l'investissement locatif et le rendre accessible à tous"

Trackstone est une startup de la "proptech" qui permet d'acheter et vendre des logements déjà loués...

(Boursier.com) — Trackstone est une startup de la "proptech" qui permet d'acheter et vendre des logements déjà loués...

L'avantage pour les propriétaires bailleurs ?

- Pouvoir vendre leurs biens sans avoir à donner congé à leurs locataires et donc sans aucune démarche administrative

- continuer à toucher les loyers pendant tout le temps de la vente et donc ne pas devoir continuer à payer leurs mensualités sans avoir de loyer en face.

Les biens sont analysés financièrement (contrôle des informations, des diagnostics, du paiement des loyers) et ils sont publiés sur Trackstone de façon à ce que l'investisseur puisse acheter sans même aller visiter le bien s'il le souhaite.

"Tous les éléments financiers sont présents pour faciliter la prise de décision d'un investisseur "

Les investisseurs peuvent réaliser leurs investissements locatifs avec des biens immobiliers déjà loués, en ayant accès à toutes les informations financières sur le bien : rentabilité nette, taux de rendement interne, cash-flow, tous les éléments financiers sont présents pour faciliter la prise de décision d'un investisseur.

Les experts de Trackstone se chargent ensuite d'organiser toute la transaction pour les acheteurs et les vendeurs, de la promesse de vente jusqu'à l'acte authentique de vente.

Coût pour le vendeur : 3,5% du prix de vente.

Coût pour l'acquéreur : pas de frais.

"Après de nombreuses expériences en finance, en immobilier et en développement, nous avons constaté qu'investir dans l'immobilier locatif était compliqué, souvent opaque et manquait cruellement d'efficacité. Après de nombreux mois de réflexions autour du sujet, nous avons décidé de créer une plateforme qui permettrait d'investir dans l'immobilier de façon radicalement simple" commente la direction. "Chez Trackstone, nous construisons une plateforme d'investissement immobilier simple d'utilisation où toutes les informations sont accessibles, transparentes et vérifiées. De l'offre jusqu'à la transaction immobilière, nous développons un véritable écosystème entre investisseurs immobilier et vendeurs. Parce que nous pensons que développer son patrimoine immobilier devrait être simple et accessible à tous".