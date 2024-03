Timides signes d'amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier de la zone euro (PMI)

A l'image de la situation en France, les dernières données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence des signes timides d'amélioration de la...

A l'image de la situation en France, les dernières données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence des signes timides d'amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier de la zone euro en février, les indicateurs prospectifs de l'enquête tels que les nouvelles commandes et l'activité achats ayant affiché leurs plus faibles replis depuis près d'un an. Si les niveaux de production ont également diminué en milieu de premier trimestre 2024, le taux de contraction est cependant demeuré inchangé par rapport à janvier. Autre tendance positive, les perspectives d'activité des fabricants de la zone euro sont restées stables par rapport au plus haut de neuf mois enregistré en janvier. Parallèlement, les délais de livraison des fournisseurs ont diminué en février après avoir légèrement augmenté en début d'année, tandis que les prix des achats ont continué de baisser, entraînant une nouvelle diminution des prix de vente.

S'étant établi à 46,5 en février (46,1 en estimation flash), l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est rdonc esté relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6), signalant la deuxième plus faible détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro depuis mars 2023.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête: "la conjoncture est demeurée défavorable, en février, dans le secteur manufacturier de la zone euro, en récession depuis un an déjà. La production a de nouveau reculé, et ce au même rythme qu'en janvier, la baisse globale de l'activité dans l'ensemble de la région ayant principalement résulté de fortes contractions en Allemagne et en France. Parmi les quatre principales économies de la région, seule l'Espagne a renoué avec la croissance en milieu de premier trimestre. Sur une note légèrement plus positive, le recul des nouvelles commandes s'est quelque peu atténué dans la zone euro, apportant une lueur d'espoir quant à une reprise prochaine de la demande".