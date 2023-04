Timide rebond de la croissance dans la zone euro au premier trimestre

Croissance plus mole qu'anticipée dans la zone euro en début d'année...

Croissance plus mole qu'anticipée dans la zone euro en début d'année. Selon la première estimation d'Eurostat, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la région au premier trimestre, contre une hausse de 0,2% attendue. Au cours du quatrième trimestre 2022, le PIB était resté stable. La France a annoncé en début de journée une croissance à 0,2% pour les trois premiers mois de l'année et l'Allemagne a vu son économie stagner, évitant une récession technique. L'Espagne et l'Italie ont elles fait état d'une accélération de leur économie respective, à 0,5%.