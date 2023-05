Taux : une pause, une ou deux hausses additionnelles, que va faire la Fed ?

L'indécision autour de l'évolution de la politique monétaire américaine reste pour le moins élevée...

(Boursier.com) — L 'indécision autour de l'évolution à venir de la politique monétaire américaine reste pour le moins élevée. Le président de la Federal Reserve de St.Louis, James Bullard, s'attend par exemple à ce que la Banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt deux fois de plus cette année pour juguler l'inflation. "Je pense que nous allons devoir travailler plus haut", a-t-il déclaré lors d'un événement à Fort Lauderdale, en Floride. "Je pense à deux autres mouvements cette année", a ajouté le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. J.Bullard, connu pour ses opinions bellicistes ces dernières années, ne vote pas au sein du Comité de politique monétaire de la Fed en 2023. Il a par ailleurs précisé ne pas savoir quand ces potentielles augmentations auraient lieu.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a lui affirmé qu'il était prêt à appuyer sur le bouton pause le mois prochain, mais a mis en garde contre une interprétation excessive de la pause. "À l'heure actuelle, la décision est serrée, qu'il s'agisse d'augmenter les taux une autre fois en juin ou de ne pas le faire", a déclaré le responsable dans l'émission "Squawk Box" de la chaîne 'CNBC'. "Certains de mes collègues ont parlé de ne pas le faire. Pour moi, il est important de ne pas signaler que nous en avons terminé. Si nous le faisions, si nous devions sauter le mois de juin, cela ne signifierait pas que nous en avons fini avec notre cycle de resserrement. Pour moi, cela signifie que nous obtenons plus d'informations".

Alors que les marchés voient la Fed réduire probablement ses taux d'environ un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année, en lien avec la baisse de l'inflation et le ralentissement de l'économie, Neel Kashkari estime que "les marchés semblent très optimistes quant à la baisse des taux maintenant. Je pense qu'ils croient que l'inflation va baisser, et nous pourrons alors réagir à cela. J'espère qu'ils ont raison... Mais personne ne devrait être confus quant à notre engagement à ramener l'inflation à 2%".

Le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré vendredi que les récentes tensions dans le système bancaire pourraient ralentir suffisamment l'économie pour que les membres du FOMC puissent se permettre d'être moins agressifs. Le patron de la Réserve fédérale de Minneapolis a souligné que cela est possible mais que pour le moment la visibilité est très limitée. "C'est la période la plus incertaine que nous ayons eue en termes de compréhension de la dynamique inflationniste sous-jacente. Je dois donc laisser l'inflation me guider et je pense que nous laissons l'inflation nous guider. Il se peut que nous devions aller au nord de 6%" sur le taux des fonds fédéraux... Si les tensions bancaires commencent à faire baisser l'inflation pour nous, alors peut-être... nous nous rapprochons de la fin. Je ne sais tout simplement pas pour le moment".

Le taux des fonds de référence de la Fed est actuellement fixé dans une fourchette cible comprise entre 5% et 5,25%.