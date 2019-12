Taux : statu quo de la Banque nationale suisse

Statu quo pour la Banque nationale suisse...

(Boursier.com) — Statu quo pour la Banque nationale suisse. La BNS vient de laisser inchangés, à -0,75%, son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS. Elle reste disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes pour contrer la vigueur du franc. La Suisse dispose, avec le Danemark, des taux les plus ancrés en territoire négatif dans le monde.

En valeur pondérée par le commerce extérieur, le franc est resté pratiquement inchangé par rapport à septembre 2019, souligne la Banque. Il s'inscrit ainsi toujours à un niveau élevé, et la situation sur le marché des changes demeure fragile. Le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir diminuent l'attrait des placements en francs et réduisent de la sorte les pressions à la hausse sur la monnaie suisse. De cette manière, la Banque nationale stabilise l'évolution des prix et soutient l'activité économique.

En termes de prévisions, la BNS anticipe une croissance aux alentours de 1% en 2019 avant une légère accélération l'an prochain, entre 1,5% et 2%.