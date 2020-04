Taux : statu quo de la Banque du Canada mais nouveaux programmes de rachat de titres

(Boursier.com) — La Banque du Canada vient de maintenir son taux cible de financement à un jour à 0,25%, qu'elle considère comme sa valeur plancher. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 0,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 0,25%. La Banque annonce en revanche de nouvelles mesures pour soutenir davantage le système financier canadien. Si elle continuera d'acheter au moins 5 milliards de dollars de titres du gouvernement du Canada par semaine sur le marché secondaire, elle augmentera le niveau des achats au besoin pour maintenir le bon fonctionnement du marché des obligations d'État. De plus, elle augmente temporairement la quantité de bons du Trésor qu'elle acquiert aux adjudications pour la porter à 40%, et ce, dès maintenant.

La Banque dévoile aussi l'élaboration d'un nouveau Programme d'achat d'obligations provinciales d'une taille maximale de 50 milliards de dollars, pour compléter son Programme d'achat de titres provinciaux sur les marchés monétaires. Par ailleurs, elle annonce un nouveau Programme d'achat d'obligations de sociétés, dans le cadre duquel elle achètera jusqu'à un total de 10 milliards de dollars d'obligations de sociétés de qualité sur le marché secondaire. Ces deux programmes seront mis en place dans les semaines à venir. Enfin, la Banque élargit encore son mécanisme de prise en pension à plus d'un jour afin de permettre un financement sur une période pouvant atteindre 24 mois.

La Banque a abaissé le taux cible de financement à un jour de 150 points de base au cours des trois dernières semaines, pour l'établir à sa valeur plancher. Elle a aussi effectué des opérations de prêt destinées aux institutions financières et des achats d'actifs sur les marchés de financement essentiels totalisant environ 200 milliards de dollars.

Notamment pénalisé par la baisse des prix du pétrole, le Canada a détruit plus d'un million d'emplois en mars. Les perspectives sont trop incertaines en ce moment pour fournir une prévision complète, souligne la BC. Cependant, l'analyse de différents scénarios faite par la Banque donne à penser que le niveau de l'activité réelle a diminué de 1 à 3% au premier trimestre, et qu'il sera de 15 à 30% plus bas au deuxième trimestre qu'au quatrième trimestre 2019. L'inflation mesurée par l'IPC devrait avoisiner 0% au deuxième trimestre, ce qui s'explique surtout par les effets transitoires de la baisse des prix de l'essence.