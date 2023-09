Taux : statu quo de la Banque du Canada

Statu quo ! Sans surprise, la Banque du Canada a maintenu son taux cible du financement à un jour à 5%...

(Boursier.com) — Statu quo ! Sans surprise, la Banque du Canada a maintenu son taux cible du financement à un jour à 5%. Le taux officiel d'escompte demeure à 5,25%, et le taux de rémunération des dépôts, à 5%. De même, la Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif.

"Étant donné les signes récents montrant que la demande excédentaire diminue dans l'économie, et comme les effets de la politique monétaire se font sentir avec un décalage, le Conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 5% et de continuer à normaliser le bilan de la Banque. Cependant, le Conseil reste préoccupé par la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes et est prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire. Il continuera d'évaluer la dynamique de l'inflation fondamentale et les perspectives de l'inflation mesurée par l'IPC. Il évaluera particulièrement si l'évolution de la demande excédentaire, les attentes d'inflation, la croissance des salaires et les pratiques de fixation des prix des entreprises sont compatibles avec l'atteinte de la cible d'inflation de 2%. La Banque reste déterminée à rétablir la stabilité des prix pour la population canadienne", souligne la BC.