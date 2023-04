Taux : statu quo de la Banque du Canada

Pas de surprise au Canada...

(Boursier.com) — Pas de surprise au Canada. La Banque du Canada vient de maintenir son taux cible du financement à un jour à 4,5%. Le taux officiel d'escompte demeure à 4,75%, et le taux de rémunération des dépôts, à 4,5%. De même, la Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif. Le Conseil de direction continue d'évaluer si la politique monétaire est assez restrictive pour atténuer les pressions sur les prix et demeure prêt à relever encore le taux directeur si nécessaire afin de ramener l'inflation à la cible de 2%. La Banque reste déterminée à rétablir la stabilité des prix.

"La consommation devrait se modérer cette année, à mesure que davantage de ménages renouvelleront leur prêt hypothécaire à des taux plus élevés et que la politique monétaire restrictive se répercutera sur l'économie dans son ensemble. La Banque s'attend à ce que la diminution de la demande étrangère freine les exportations et les investissements des entreprises. En général, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait être faible pour le reste de l'année avant de se renforcer peu à peu l'an prochain. Cela implique que l'économie commencera à afficher une offre excédentaire durant la seconde moitié de 2023. La Banque prévoit que l'économie canadienne progressera de 1,4% cette année et de 1,3% en 2024, avant d'atteindre 2,5% en 2025", détaille la Banque.

Du côté des prix, la Banque s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'IPC diminue rapidement pour s'établir autour de 3% au milieu de l'année, et baisse ensuite plus graduellement pour revenir à la cible de 2% à la fin de 2024. Des données récentes renforcent la perspective du Conseil de direction selon laquelle l'inflation continuera de diminuer au cours des prochains mois. Cependant, il pourrait s'avérer plus difficile de ramener l'inflation à 2% parce que les attentes baissent lentement, que l'inflation des services et la croissance des salaires demeurent élevées, et que les pratiques de fixation des prix des entreprises ne se sont pas encore normalisées.