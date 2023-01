Taux : statu quo de la Banque de Norvège, hausse en vue en mars

Statu quo de la Banque de Norvège...

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque de Norvège. Comme anticipé, le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé à l'unanimité de maintenir son taux directeur inchangé à 2,75%.

"Les prix à la consommation ont fortement augmenté et l'inflation est nettement supérieure à l'objectif. L'activité dans l'économie norvégienne est élevée et le marché du travail est tendu. Une inflation élevée et des taux d'intérêt plus élevés affaiblissent le pouvoir d'achat des ménages, et de nombreuses entreprises s'attendent à une baisse de l'activité. Sur la base de l'évaluation actuelle des perspectives par le Comité, le taux directeur devra encore être augmenté quelque peu pour ramener l'inflation vers l'objectif", détaille la banque, notant aussi que "les perspectives de l'économie norvégienne sont plus incertaines que la normale".

"La trajectoire future des taux directeurs dépendra de l'évolution économique. Le taux directeur sera très probablement relevé en mars", a également déclaré la gouverneure de la Banque Ida Wolden Bache.