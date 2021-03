Taux : statu quo de la Banque d'Angleterre, qui attend des signes clairs de reprise

La BoE calme aussi le jeu après la BCE et la FED...

(Boursier.com) — Statu quo de la Banque d'Angleterre. Sans surprise, la BoE a laissé sa politique monétaire inchangée à la mi-journée dans l'attente de signes confirmant la reprise de l'économie britannique grâce aux progrès de la vaccination contre le COVID-19. Le taux directeur reste fixé à 0,1%, son plus bas niveau historique, et le montant du programme d'achats de titres sur les marchés à 895 milliards de livres sterling. La BoE continuera à injecter environ 4,4 Mds£ par semaine sur les marchés en achetant des obligations.

"Les perspectives de l'économie, et en particulier l'évolution relative de l'offre et de la demande pendant la reprise après la pandémie, restent exceptionnellement incertaines. Elles continuent de dépendre de l'évolution de la pandémie, des mesures prises pour protéger la santé publique et de la manière dont les ménages, les entreprises et les marchés financiers réagissent à ces évolutions", souligne la BoE.

Le CPM continuera à suivre de près l'évolution de la situation. Si les perspectives d'inflation s'affaiblissent, le Comité est prêt à prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour remplir sa mission. Le Comité n'a pas l'intention de resserrer la politique monétaire, du moins jusqu'à ce qu'il y ait des preuves claires que des progrès significatifs sont réalisés pour éliminer les capacités inutilisées et atteindre durablement l'objectif d'inflation de 2%.