Taux : plusieurs membres de la Fed calment le jeu après l'inflation

(Boursier.com) — Les investisseurs auraient-ils jubilé trop rapidement ? Après l'annonce surprise d'une stagnation des prix à la consommation en juillet aux Etats-Unis, contre une hausse de 0,2% attendue, Wall Street a vigoureusement accéléré mercredi, tablant sur une posture moins agressive de la Fed lors de ses prochaines réunions. Las, plusieurs responsables de la Réserve fédérale sont montés au créneau dans les heures suivantes, affirmant que ces données, bien que positives, ne changeaient en rien la posture de la Banque centrale américaine.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui avant la pandémie était le membre du FOMC le plus accommodant, a ainsi déclaré mercredi qu'il souhaitait que le taux d'intérêt de référence de la Fed soit de 3,9% d'ici la fin de cette année et de 4,4% d'ici la fin de 2023. "Je n'ai rien vu qui change cela", a affirmé le dirigeant, répondant à une question sur ce rapport sur l'évolution des prix à la consommation qui a montré que l'inflation annuelle avait ralenti à 8,5% le mois passé après 9,1% en juin, le niveau le plus élevé en quatre décennies. Selon des propos repris par 'Bloomberg', Neel Kashkari a précisé : "je pense qu'un scénario beaucoup plus probable est que nous allons augmenter les taux jusqu'à un certain point, puis nous resterons là jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation est bien en train de redescendre à 2% avant que je ne pense à réduire les taux d'intérêt".

Son homologue de Chicago, Charles Evans, a salué la nouvelle lors d'un événement distinct mercredi dans l'Iowa, mais a ajouté que l'inflation restait "à un niveau inacceptable". Il a dit s'attendre "à ce que nous augmentions les taux le reste de cette année et l'année prochaine pour nous assurer que l'inflation revienne à notre objectif de 2%". La Fed devra continuer à relever ses taux pour porter l'objectif de taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,25 à 3,5% d'ici la fin de l'année et de 3,75% à 4% d'ici fin 2023, a-t-il ajouté.

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a pour sa part déclaré qu'il était bien trop tôt pour "déclarer victoire" dans la lutte contre l'inflation. Dans un entretien accordé au 'Financial Times', elle n'a pas exclu une troisième hausse consécutive de 75 points de base en septembre et a repoussé les attentes des investisseurs d'un virage vers des baisses de taux en 2023, tout en signalant son soutien à un ralentissement du rythme des hausses de taux.