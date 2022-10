Taux : le Bund au plus haut depuis 2011, le 10 ans US sur ses niveaux de 2007

(Boursier.com) — Du jamais vu depuis 2011 ! Pour la première fois en plus d'une décennie, le taux du Bund allemand, la référence au sein de la zone euro, a dépassé la barre des 2,5% ce matin (+10,5 pb). Cela fait suite à une séquence record de 12 semaines de progression du rendement allemand à 10 ans. Les marchés monétaires s'attendent à ce que la BCE relève son taux directeur d'environ 75 points de base à 1,5% la semaine prochaine, puis le porte à 3,25% d'ici l'été prochain.

La situation se tend également sur le marché obligataire américain où le 10 ans gagne 6 pb à 4,29%, au plus haut depuis 2007. Les membres de la Fed devraient augmenter les taux d'intérêt à "bien au-dessus" de 4% cette année et les maintenir à des niveaux restrictifs pour lutter contre l'inflation, a déclaré jeudi le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, dans des remarques qui ne sont pas passées inaperçues. Le mouvement de vente massive sur le marché obligataire US est sur le point de se prolonger pour une 12ème semaine consécutive, du jamais vu depuis 1984 et l'époque Paul Volcker.

Le resserrement des attentes politiques a également fait grimper le rendement des bons du Trésor à 10 ans indexés sur l'inflation de 3 points de base, à 1,76%, le niveau le plus élevé depuis 2009.

L'outil FedWatch en temps réel donne désormais une probabilité de 95% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, ce qui marquerait la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. L'hypothèse d'une hausse comparable le 14 décembre, à l'issue de la dernière réunion de l'année, retient également la majorité des suffrages.