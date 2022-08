Taux : le 2 ans américain au plus haut depuis 2007

Très attendu à Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale a déclaré que la Fed devrait poursuivre pendant "un certain temps" une politique restrictive quitte à freiner la croissance...

(Boursier.com) — Les taux continuent à se tendre nettement sur le marché obligataire ce lundi après les dernières déclarations du président de Jerome Powell, qui augurent d'une phase prolongée de taux d'intérêt élevés pour contrer l'inflation. L'exemple le plus frappant est observé sur le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, particulièrement sensible aux anticipations d'évolution des taux, qui a atteint son plus haut niveau depuis fin 2007 dans les échanges en Asie à 3,489%, en hausse de plus de neuf points de base.

Très attendu à Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale a déclaré que la Fed devrait poursuivre pendant "un certain temps" une politique restrictive quitte à freiner la croissance et "que les données historiques mettent fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique". "Powell a clairement laissé entendre qu'il n'y avait pas de basculement vers une position accommodante contrairement à ce que certains avaient anticipé", explique Carol Kong, associée senior pour la stratégie devises et l'économie de Commonwealth Bank of Australia.

"Même si l'on s'attendait à ce que Powell soit belliciste, il a facilement dépassé ces attentes", indique de son côté à 'Bloomberg' Andrew Ticehurst, stratège taux chez Nomura Holdings à Sydney. "J'ai été surpris que les marchés des taux américains n'aient pas bougé davantage vendredi soir. Nous conservons notre point de vue pour des courbes plus plates après toute la communication à Jackson-Hole au cours du week-end".

Le dix ans prend lui plus 7 pb à 3,11% mais reste sous son pic de la mi-juin (3,499%). La partie deux ans-dix ans de la courbe des taux reste ainsi nettement inversée avec un écart de plus 36 points de base entre les deux échanges mais est toujours inférieure au pic de 58 pb atteint au début du mois. Elle est malgré tout toujours annonciatrice de récession à venir...

Sur le Vieux continent, la situation est plus ou moins la même. Plusieurs responsables de la Banque centrale européenne se sont prononcés en faveur d'une forte hausse des taux le mois prochain pour prévenir un ancrage durable de l'inflation malgré le fort risque de récession. "Concentrer les hausses de taux en début de période est un choix raisonnable de politique monétaire", a dit à 'Reuters' le gouverneur de la Banque de Lettonie. "Nous devons pouvoir discuter à la fois de 50 et 75 points de base comme hausses possibles... Dans la perspective actuelle, cela devrait être d'au moins 50", a-t-il ajouté lors d'un entretien accordé en marge du symposium économique organisé dans le Wyoming.

Alors qu'avec des taux à zéro, la BCE continue de soutenir l'économie, Martins Kazaks estime que la Banque centrale européenne devrait atteindre un niveau neutre, qui ne freine ni ne stimule la croissance, au premier trimestre 2023. "Si nous voyons que nous devons aller au-delà du point neutre, je n'ai aucun doute que nous le ferons", a-t-il ajouté. "Mais ne nous précipitons pas".