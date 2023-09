Taux : le 10 ans américain au plus haut depuis 2007 avant la Fed

Fortes tensions sur le marché obligataire souverain à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale...

(Boursier.com) — Fortes tensions sur le marché obligataire souverain américain à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, la référence, grimpe de 5,8 points de base à 4,36%, au plus haut depuis 2007. Le taux du 2 ans, plus sensible à la politique monétaire, se tend de 3,4 pts à 5,088%, également sur des niveaux plus observés depuis plus de 15 ans. La spéculation sur le fait que les taux d'intérêt devront rester plus élevés pendant plus longtemps pour faire retomber l'inflation gagne en vigueur à l'approche du verdict de la Fed.

"Les risques d'une hausse de l'inflation globale au cours des prochains mois augmentent et cela devrait compliquer la tâche de la Fed", indique à 'Bloomberg' Ed Moya, analyste de marché principal chez Oanda. " Les décideurs politiques sont-ils convaincus que malgré un marché du travail résilient, les pressions sur les prix continueront de s'atténuer ? Si l'inflation sous-jacente montre qu'elle a du mal à continuer de baisser, le régime de taux d'intérêt plus élevés et plus longs durera beaucoup plus longtemps que ce que le marché anticipe".

Si la Fed devrait (probabilité de 99% selon l'outil FedWatch) choisir mercredi soir de laisser ses taux inchangés dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5%, observant une pause après une phase de durcissement accéléré aux effets économiques décalés, la situation paraît beaucoup plus incertaine pour la réunion suivante. D'autant que la flambée des prix du pétrole pourrait rebattre les cartes.

"La Fed est clairement désireuse d'agir plus prudemment en cherchant à mieux comprendre comment l'économie s'adapte à des taux d'intérêt plus élevés, (et) semble de plus en plus optimiste quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur", constate James McCann, économiste en chef adjoint chez Abrdn. "Toutefois, il est certain qu'il reste du chemin à parcourir avant que la Fed puisse être certaine que l'inflation retourne durablement vers son objectif, (ce qui) repousse l'idée qu'une pause en septembre annonce la fin du cycle de hausse des taux".