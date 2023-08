Taux : la Turquie relève ses taux beaucoup plus fortement que prévu

La Banque centrale turque surprend agréablement...

(Boursier.com) — La Banque centrale turque surprend agréablement. Objet de nombreuses critiques avant la réélection du président Recep Tayyip Erdogan en mai dernier, puis la nomination à sa tête de Hafize Gaye Erkan, la BC a confirmé la fin de ses mesures peu orthodoxes pour lutter contre une inflation qui avoisine 50%. Elle a augmenté, ce jeudi, ses taux d'intérêt de 17,5% à 25%, soit un niveau largement supérieur aux attentes du marché (20%).

Le Comité de politique monétaire a déclaré dans un communiqué avoir "décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin d'établir le cap de la désinflation le plus rapidement possible, d'ancrer les anticipations d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix". Bien que le taux reste bien inférieur au niveau de croissance des prix en Turquie, il s'agit de la troisième hausse consécutive depuis que Recep Tayyip Erdogan a promis des politiques plus orthodoxes pour une économie que les investisseurs étrangers ont fuie ces dernières années. Il s'agit par ailleurs de la première décision du MPC depuis la nomination de trois nouveaux gouverneurs adjoints à la fin du mois dernier. Parmi eux figurent un ancien conseiller de la Federal Reserve Bank de New York et l'ancien économiste en chef de l'un des plus grands prêteurs privés de Turquie.

L'inflation est en baisse depuis son pic de 85% en octobre 2022, mais elle est passée de 38% en juin à près de 48% en juillet. La BC a attribué la rigidité persistante de l'inflation nationale à la forte demande intérieure, aux pressions salariales, aux taux de change, à l'inflation persistante des services et à la réglementation fiscale.

Les actifs turcs ont bondi à la suite de ces annonces, la livre a effacé ses pertes antérieures pour gagner plus de 2% par rapport au dollar, sa plus forte hausse depuis plus d'un an.