Taux : la Russie abaisse son taux directeur de 300 pb à 17%

(Boursier.com) — La Banque centrale russe coupe ses taux ! Alors que Moscou continue à subir de multiples sanctions de la part du monde occidentale à la suite de son invasion de l'Ukraine, la Banque russe vient d'abaisser de 300 points de base son taux directeur, ramenant ce dernier à 17%. "La décision d'aujourd'hui reflète un changement dans l'équilibre des risques d'une croissance accélérée des prix à la consommation, d'une baisse de l'activité économique et des risques pour la stabilité financière. Dans ses décisions ultérieures en matière de taux directeurs, la Banque de Russie tiendra compte des risques posés par les conditions extérieures et intérieures et de la réaction des marchés financiers, ainsi que de la dynamique réelle et attendue de l'inflation par rapport à l'objectif et à l'évolution économique sur l'horizon de prévision, et ouvre la perspective d'une nouvelle réduction du taux directeur lors de ses prochaines réunions", explique la BR. Alors que la décision du jour n'était pas programmée, la prochaine réunion régulière de la BR est prévue pour le 29 avril.