Taux : la Riksbank rehausse ses taux de 100 points de base !

Première grande Banque centrale sur le pont cette semaine, la Riksbank a sorti l'artillerie lourde en relevant son taux directeur d'un point de...

(Boursier.com) — Première grande Banque centrale sur le pont cette semaine, la Riksbank a sorti l'artillerie lourde en relevant son taux directeur d'un point de pourcentage, à 1,75%. La Banque centrale suédoise n'avait plus opté pour un mouvement si agressif depuis plus de trois décennies. Le marché tablait sur une hausse de 75 points de base.

"Le risque est toujours grand que l'inflation s'enracine et il est extrêmement important que la politique monétaire agisse pour garantir que l'inflation retombe et se stabilise autour de l'objectif de 2% dans un délai raisonnable ", affirment les responsables de l'Institution. Selon les prévisions, " le taux directeur continuera d'être relevé au cours des six prochains mois. L'évolution de l'inflation à l'avenir est encore difficile à évaluer et la Riksbank adaptera sa politique monétaire si nécessaire pour s'assurer que l'inflation est ramenée à l'objectif". En août, l'inflation suédoise a atteint un nouveau sommet de plus de 30 ans, à 9%.

La Riksbank anticipe désormais une contraction de 0,7% de l'économie suédoise l'an prochain, contre une croissance de 0,7% précédemment, alors que l'inflation devrait encore atteindre en moyenne 8,5%.