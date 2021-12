Taux : la Norvège resserre la vis, statu quo de la BNS

C'est la journée des Banques Centrales...

(Boursier.com) — C 'est la journée des Banques Centrales. En attendant la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne cet après-midi, la Banque Nationale Suisse et la Banque de Norvège étaient sur le pont ce matin. Comme anticipé, la Norges Bank a resserré la vis.

Le taux directeur passe à 0,5%

Le Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Banque de Norvège a en effet décidé, à l'unanimité, de relever le taux directeur de 0,25% à 0,5%. La reprise de l'économie norvégienne s'est poursuivie. Le chômage a encore reculé et l'on estime que l'utilisation des capacités est supérieure à un niveau normal, détaille la Banque. Si elle reconnait que la nouvelle vague de Covid-19 devrait freiner l'activité à court terme, elle estime que lorsque les taux d'infection diminueront et que les mesures de confinement seront allégées, la reprise économique devrait se poursuivre.

Forte incertitude

En outre, elle affirme qu'une normalisation progressive du taux directeur est compatible avec le maintien d'un niveau d'emploi élevé. Des taux d'intérêt plus élevés contribueront également à contrer l'accumulation de déséquilibres financiers. Dans son examen de la balance des risques, le Comité s'est préoccupé des effets économiques potentiels de la pandémie et des mesures de confinement dans la période à venir. S'il s'avère nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses et prolongées qui freinent l'activité économique jusqu'au printemps prochain, de nouvelles hausses de taux pourraient être reportées. Le Comité est également préoccupé par une hausse des salaires et des prix intérieurs potentiellement plus élevée que prévu en raison des contraintes de capacité et de la persistance des tensions sur les prix mondiaux. S'il existe des perspectives d'inflation durablement élevée, le taux directeur pourrait être relevé plus rapidement, souligne la BC.

"Il existe une incertitude considérable quant à l'évolution de la pandémie et à ses effets sur l'économie. Mais si l'évolution de l'économie est globalement conforme aux projections, le taux directeur sera très probablement relevé en mars", déclare le gouverneur Oystein Olsen.

Statu quo de la BNS

La Banque nationale suisse a choisi, pour sa part, de poursuivre sa politique monétaire expansionniste afin d'assurer la stabilité des prix et de soutenir la reprise de l'économie suisse face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Elle a laissé à -0,75% son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS, et reste disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes afin d'atténuer les pressions à la hausse sur le franc qu'elle juge à un niveau élevé.

Inflation continue

Dans son scénario de base pour la Suisse, la BNS table sur une poursuite de la reprise en 2022. Ce scénario repose sur l'hypothèse que les autorités ne devront pas prendre de mesures d'endiguement entravant davantage l'activité économique. Dans ce contexte, la BNS s'attend à une croissance du PIB d'environ 3% pour 2022. Le chômage devrait encore fléchir quelque peu, et l'utilisation des capacités de production, continuer à se normaliser.

Du côté des prix, la BNS prévoit une croissance des prix à la consommation de seulement 1% l'année prochaine et de 0,6% en 2023. "Nous avons pu empêcher une hausse plus forte de l'inflation en Suisse en autorisant une certaine appréciation nominale", a déclaré Thomas J. Jordan, le président de la BNS. Cela a "contrecarré la hausse des prix en rendant les importations moins chères".