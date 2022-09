Taux : la Norvège resserre la vis de 50 points de base

La Banque centrale norvégienne suit le mouvement...

(Boursier.com) — La Banque centrale norvégienne suit le mouvement. Le Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a décidé à l'unanimité de relever son taux directeur de 0,5 point de pourcentage afin de le porter à 2,25%. Une décision conforme aux attentes du marché. Sur la base de l'évaluation actuelle des perspectives et de la balance des risques par le Comité, le taux directeur sera très probablement encore relevé en novembre, précise la Banque.

"L'inflation est nettement supérieure à notre objectif de 2%, et il est probable que l'inflation restera élevée plus longtemps que prévu précédemment. Nous augmentons le taux directeur dans le but de faire baisser l'inflation", a déclaré la gouverneure, Ida Wolden Bache.

"Le taux directeur a été porté de zéro à 2,25% au cours de l'année écoulée et la politique monétaire commence à avoir un effet de resserrement sur l'économie norvégienne. Cela peut laisser supposer une approche plus graduelle de la fixation du taux directeur à l'avenir... La trajectoire future du taux directeur dépendra de l'évolution de l'économie, et nos projections sont plus incertaines que la normale", souligne la Norges Bank.