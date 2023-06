Taux : la Norvège relève ses taux de 50 points de base !

La Norvège surprend... à la hausse...

(Boursier.com) — La Norvège surprend... à la hausse. Le Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 3,75%. L'évaluation actuelle par le Comité des perspectives et de la balance des risques implique que le taux directeur sera très probablement encore relevé en août, souligne la Norges Bank. Le marché tablait sur un resserrement de 25 points de base. "Si nous n'augmentons pas le taux directeur, les prix et les salaires pourraient continuer à progresser rapidement et l'inflation s'enraciner. Il peut alors devenir plus coûteux de faire baisser à nouveau l'inflation", déclare la gouverneure, Ida Wolden Bache.