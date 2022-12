Taux : la Norvège augmente ses taux de 25 pb, au plus haut depuis 2009

Une décision conforme aux attentes du marché...

(Boursier.com) — La Banque centrale de Norvège vient de ramener ses taux d'intérêts au plus haut niveau depuis plus d'une décennie et prévoit toujours de relever son taux directeur à 3% au début de l'année prochaine, alors même que l'économie nordique fait face à une récession. La Norges Bank a rehaussé son principal taux de 25 points de base à 2,75%, un niveau plus observé depuis février 2009, et a souligné que le taux "sera très probablement encore augmenté au premier trimestre de l'année prochaine".

"Le Comité estime qu'un taux directeur plus élevé est encore nécessaire pour atténuer l'inflation. Les prix à la consommation ont augmenté rapidement et l'inflation est nettement supérieure à l'objectif. L'activité dans l'économie norvégienne est encore élevée et le chômage est resté très bas. Dans le même temps, l'économie ralentit et la hausse de l'inflation réduit le pouvoir d'achat des ménages. Un relâchement des pressions économiques contribuera à freiner l'inflation à plus long terme", a détaillé la Norges Bank.

Des données récentes ont alimenté la spéculation selon laquelle la Norges Bank pourrait écourter son plan de resserrement pour éviter un atterrissage brutal de l'économie locale mais la Conseil semble bien décider à gagner son combat contre l'inflation avant tout. "Les prévisions pour l'économie norvégienne sont plus incertaines que la normale, mais si l'économie évolue comme prévu, le taux directeur sera d'environ 3% l'année prochaine", a déclaré la gouverneure, Ida Wolden Bache.