Taux : la Norges Bank augmente encore ses taux de 50 points de base

(Boursier.com) — La Banque centrale de Norvège relève son taux d'intérêt directeur à un niveau plus observé depuis plus de dix ans. Comme un peu partout dans le monde, la Norges Bank tente de freiner une inflation hors de contrôle. Elle a ainsi rehaussé ce matin son taux d'intérêt de 50 points de base à 1,75%, comme anticipé par le consensus. En juin, l'institution avait dit tabler sur un relèvement limité à 0,25%. Ce deuxième resserrement d'un demi-point en trois mois fait écho aux mesures agressives prises par les autres grandes Banques centrales mondiales pour combattre l'envolée des prix.

L'inflation norvégienne 'core' a augmenté de 4,5% sur un an en juillet, son niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans, en raison notamment de la flambée des coût des denrées alimentaires. "Un taux directeur nettement plus élevé est nécessaire pour atténuer les pressions sur l'économie norvégienne et ramener l'inflation vers la cible", a déclaré Ida Wolden Bache, gouverneure de la Norges Bank. Cette dernière explique que sur la base des évaluations actuelles "le taux directeur sera très probablement relevé à nouveau en septembre" mais sans préciser l'ampleur de cette hausse.

"Nous pensons que la Norges Bank procédera à une nouvelle hausse de taux de 50 points de base en septembre, avant de revenir à des hausses de 25 points à partir de novembre", affirment les économistes de Nordea, Dane Cekov et Kjetil Olsen.