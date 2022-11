Taux : la BoE resserre aussi fortement la vis, mais la livre décroche !

Sans surprise, la Banque d'Angleterre a relevé à la mi-journée son taux directeur de 75 points de base pour le porter à 3%...

(Boursier.com) — Sans surprise, la Banque d'Angleterre a relevé à la mi-journée son taux directeur de 75 points de base pour le porter à 3%. La BoE n'avait plus opté pour un tel mouvement depuis 1989. La décision a été prise à 7 contre 2, Silvana Tenreyro s'étant prononcée pour un relèvement d'un quart de point et Swati Dhingra pour une hausse de 50 pb. "De nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif, bien qu'à un pic inférieur à celui anticipé par les marchés financiers", a souligné la BoE. Rester sur la trajectoire de taux anticipée par le marché, avec un pic qui culmine à environ 5,25% l'année prochaine, entraînerait une baisse de 3% du PIB et ramènerait finalement l'inflation à zéro, a averti la Banque, prenant ainsi ses distances avec le marché.

"Nous pensons que le taux devra moins augmenter que ce qui est actuellement pricé sur les marchés financiers", a déclaré Andrew Bailey, gouverneur de la BOE, lors de la conférence de presse suivant la décision. "C'est important car, par exemple, cela signifie que les taux des nouveaux prêts hypothécaires à terme fixe ne devraient pas avoir à augmenter comme ils l'ont fait".

Le Comité réaffirme par ailleurs que des incertitudes considérables entourent les perspectives. Il "continue de penser que, si les perspectives suggèrent des pressions inflationnistes plus persistantes, il réagira avec force, si nécessaire... Le CPM prendra les mesures nécessaires pour ramener durablement l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme, conformément à son mandat".

La livre sterling décroche de près de 2% face au billet vert à la suite de cette annonce, sous les 1,12$. "La position moins 'hawkish' de la BoE par rapport à la Fed pourrait être un bon résultat pour le FTSE", affirme Tim Craighead chez Bloomberg Intelligence. "Les taux sont en hausse, ce qui est bon pour les financières, mais la posture moins agressive maintient la livre faible, ce qui est bon pour l'indice compte tenu de son exposition significative aux entreprises à vocation mondiale".