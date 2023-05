Taux : la BoE relève ses taux et ouvre la voie à un nouveau resserrement

Pas de surprise du côté de Londres...

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté de Londres. La Banque d'Angleterre (BoE) a rehaussé d'un quart de point de son taux d'intérêt directeur, à 4,5%, au plus haut depuis 2008. La décision a été votée par sept voix, Silvana Tenreyro et Swati Dhingra, ayant à nouveau exprimé leur opposition à une nouvelle hausse. "S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire", souligne le Comité de politique monétaire (MPC), reprenant les mêmes orientations qu'en février et mars.

"Le rythme auquel les pressions inflationnistes intérieures s'atténueront dépendra de l'évolution de l'économie, y compris de l'impact des augmentations importantes de taux réalisées jusqu'à présent. Les incertitudes entourant les perspectives financières et économiques mondiales restent élevées", ajoute le MPC.

Par ailleurs, la BoE, dirigée par le gouverneur Andrew Bailey, a apporté la plus grande mise à jour à ses projections de croissance depuis l'indépendance de la Banque en 1997 : alors qu'elle tablait précédemment sur une récession, elle anticipe désormais que l'économie réelle sera 2,25% plus importante d'ici la mi-2026 qu'elle ne le pensait en février.