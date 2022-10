Taux : la BCE pourrait ralentir la cadence en 2023

Les propos de François Villeroy de Galhau ont de quoi entretenir la bonne humeur des investisseurs ce mardi...

(Boursier.com) — Les propos de François Villeroy de Galhau ont de quoi entretenir la bonne humeur des investisseurs ce mardi. Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais 'NRC', le gouverneur de la Banque de France affirme que la BCE devra encore rehausser vigoureusement ses taux d'intérêt au cours des réunions d'octobre et de décembre avant de réévaluer la situation et éventuellement de passer à un rythme plus lent. "Nous relèverons les taux autant que nécessaire pour faire baisser l'inflation sous-jacente".

La BCE a adopté une position agressive contre l'inflation lors de ses deux derniers rendez-vous, augmentant ses taux de 125 points de base au global. Le dirigeant a soutenu ces deux mouvements bellicistes et se montre en faveur de nouvelles hausses pour faire passer le taux de dépôt de 0,75% à un niveau "inférieur ou proche" de 2% d'ici la fin de l'année - un niveau qu'il qualifie de neutre. Au-delà, il appelle à plus de prudence. "Nous devrions y arriver sans hésitations... Nous pourrions alors entamer une deuxième partie du voyage, plus flexible et peut-être plus lente : je ne dis pas que les hausses de taux s'arrêteront là, mais nous devrons évaluer de manière approfondie l'inflation et les perspectives économiques".