Taux : la Banque Suisse laisse ses taux inchangés

(Boursier.com) — Contrairement à la Banque de Norvège qui a resserré sa politique monétaire ce matin, la Banque nationale a opté pour le statu quo en laissant sa politique monétaire expansionniste. La BNS a ainsi maintenu son taux directeur à -0,75% ainsi que le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS. Toujours inquiète de la vigueur du franc, la Banque a réitéré être disposée à intervenir sur le marché des changes afin d'atténuer les pressions à la hausse sur sa monnaie.

Dans son scénario de base, la Banque nationale a revu à la baisse sa prévision pour 2022 et table désormais sur une croissance du PIB d'environ 2,5%. Dans ce scénario, la croissance connaîtra un bref fléchissement avant de repartir à la hausse, et le chômage devrait reculer encore quelque peu. A l'inverse, la BNS a revu en nette hausse ses prévisions d'inflation et table désormais sur un taux de 2,1% pour 2022 (contre 1% en décembre) puis de 0,9% pour 2023 (contre 0,6%) comme pour 2024.

"L'inflation a continué à s'accentuer ces derniers mois, atteignant 2,2% en février, principalement en raison de la nette augmentation des prix des produits pétroliers et des biens concernés par des difficultés d'approvisionnement. La situation concernant ces produits et biens devrait rester tendue pendant les prochains mois du fait de la guerre en Ukraine", souligne la BNS.