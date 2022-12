Taux : la Banque nationale suisse relève ses taux de 50 points de base

Sans surprise, la BNS poursuit son resserrement monétaire...

(Boursier.com) — Comme attendu, la Banque nationale suisse (BNS) poursuit le resserrement de sa politique monétaire et relève son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1%. Elle contre ainsi la pression inflationniste accrue et une propagation du renchérissement à d'autres biens et services. Il n'est pas exclu que de nouvelles hausses de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme, précise la BNS. La Banque nationale est en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées.

Fort ralentissement de l'activité attendu en 2023

Cette année, le PIB suisse devrait croître d'environ 2%. L'année prochaine, en revanche, le repli de la demande extérieure et les prix élevés de l'énergie devraient freiner sensiblement l'activité. Dans ce contexte, la BNS table sur une croissance d'environ 0,5% pour 2023. Comme pour l'étranger, la prévision pour la Suisse est entourée d'une forte incertitude. Elle pourrait être revue à la baisse notamment en cas de recul conjoncturel marqué à l'étranger ou de pénurie énergétique prononcée en Suisse, souligne la BNS.

L'inflation devrait finir par reculer

Au niveau des prix, l'inflation a quelque peu ralenti, s'inscrivant à 3% en novembre. Cependant, elle demeure bien au-dessus de la plage que la BNS assimile à la stabilité des prix. Dans un premier temps, le renchérissement devrait rester relativement élevé. La BNS anticipe un taux d'inflation annuel de 3% sur le trimestre en cours et le prochain, avant un repli à 2,5%, 2,2% et 2% au cours des trois trimestres suivants. En moyenne, l'inflation devrait ainsi atteindre 2,4% en 2023 sur l'hypothèse d'un taux directeur maintenu constant à 1%.