Taux : la Banque nationale suisse rehausse ses taux de 50 points de base

(Boursier.com) — La Banque nationale suisse suit les grandes Banques centrales occidentales. La BNS vient de rehausser, de manière inattendue, ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007, en réponse à une reprise de l'inflation dont les responsables craignent qu'elle ne devienne incontrôlable. L'Institution monétaire a ainsi relevé de 50 points de base, à -0,25%, son taux directeur et le taux appliqué aux avoirs à vue détenus auprès d'elle. "Il n'est pas exclu que de nouveaux relèvements de taux soient nécessaires dans un avenir proche pour stabiliser à moyen terme l'inflation dans la plage assimilée à la stabilité des prix. Afin de garantir des conditions monétaires appropriées, la Banque nationale est disposée à être active au besoin sur le marché des changes", précise la BNS.

La BNS prévoit désormais une inflation à 2,8% en 2022, 1,9% en 2023 et 1,6% en 2024, soit nettement au-dessus des niveaux anticipés en mars, soit 2,1 % pour cette année et 0,9 % pour 2023 et 2024.

Après le resserrement de 75 points de base de la Fed hier soir, le plus fort depuis 1994, la balle est désormais entre les mains de la Banque d'Angleterre qui devrait également augmenter ses taux en début d'après-midi.