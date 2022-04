Taux : la Banque du Canada relève son taux directeur de 50 pb

La Banque du Canada passe à l'offensive...

(Boursier.com) — La Banque du Canada passe à l'offensive. Comme anticipé, la Banque a rehaussé de 50 points de base son taux cible du financement à un jour pour le faire passer à 1%. Le taux officiel d'escompte s'établit à 1,25%, et le taux de rémunération des dépôts à 1%. La Banque met aussi fin au réinvestissement et amorcera le resserrement quantitatif le 25 avril. Les obligations du gouvernement du Canada inscrites au bilan de la Banque qui arrivent à échéance ne seront plus remplacées, ce qui fera diminuer la taille de celui-ci au fil du temps.

La Banque estime que la croissance de l'économie canadienne atteindra 4,25% cette année, avant de ralentir pour s'établir à 3,25% en 2023 et à 2,25% en 2024. Les robustes investissements des entreprises, la croissance de la productivité du travail et la hausse de l'immigration vont faire augmenter la capacité de production de l'économie, alors que les taux d'intérêt plus élevés devraient modérer la croissance de la demande intérieure.

Au Canada, l'inflation mesurée par l'IPC s'établit à 5,7%, dépassant la prévision du Rapport sur la politique monétaire publié par la Banque en janvier. L'inflation est tirée par la hausse des prix de l'énergie et des aliments, ainsi que les perturbations de l'approvisionnement conjuguées à la forte demande mondiale et intérieure. Les mesures de l'inflation fondamentale ont toutes augmenté, puisque les pressions sur les prix se généralisent. La Banque s'attend maintenant à ce que l'inflation mesurée par l'IPC atteigne presque 6% en moyenne durant la première moitié de 2022 et reste bien au-dessus de la fourchette de maîtrise de l'inflation tout au long de l'année. Elle devrait ensuite baisser pour s'établir à environ 2,5% au deuxième semestre de 2023 et retourner à la cible de 2% en 2024. Il y a un risque croissant que les attentes relativement à une inflation élevée s'enracinent. La Banque utilisera ses outils de politique monétaire pour ramener l'inflation à la cible et garder les attentes d'inflation bien ancrées.

Alors que l'économie entre dans une phase de demande excédentaire et que l'inflation demeure bien au-dessus de la cible, le Conseil de direction juge que les taux d'intérêt devront encore augmenter. Le taux directeur est le principal instrument de politique monétaire de la Banque, et le resserrement quantitatif viendra s'ajouter aux hausses de ce taux. Le moment et le rythme des hausses subséquentes du taux directeur seront guidés par l'évaluation continue que fait la Banque de l'économie et par son engagement à atteindre la cible d'inflation de 2%.