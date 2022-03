Taux : la Banque de Norvège relève son taux directeur à 0,75%

Sans surprise, la Banque de Norvège vient de relever son taux directeur d'un quart de point à 0,75%...

(Boursier.com) — Sans surprise, la Banque de Norvège vient de relever son taux directeur d'un quart de point à 0,75%. La décision du Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank a été prise à l'unanimité. "Sur la base de l'évaluation actuelle par le Comité des perspectives et de l'équilibre des risques, le taux directeur sera très probablement encore relevé en juin", a souligné la gouverneure Ida Wolden Bache.

"Dans son examen de l'équilibre des risques, le Comité s'est inquiété de la possibilité que la guerre en Ukraine se traduise par une croissance mondiale plus faible que prévu dans un contexte de hausse de l'inflation. Le Comité était également préoccupé par le risque d'accélération de l'inflation des prix et des salaires en raison des contraintes de capacité de l'économie et des pressions mondiales persistantes sur les prix. S'il existe des perspectives d'inflation durablement élevée, le taux directeur peut être relevé plus rapidement". La prévision du taux directeur est ainsi plus élevée que dans le rapport de décembre et indique un taux directeur à environ 2,5% à la fin de 2023.