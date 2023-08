Taux : la Banque d'Angleterre remonte ses taux pour la 14ème fois consécutive

Et de 14 ! Sans surprise, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux pour le 14ème mois consécutif, portant son principal taux d'intérêt à 5,25%, au...

(Boursier.com) — Et de 14 ! Sans surprise, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux pour le 14ème mois consécutif, portant son principal taux d'intérêt à 5,25%, au plus haut niveau depuis 15 ans. Le Comité de politique monétaire (MPC) était assez divisé lors de cette réunion puisqu'il a voté à six contre trois en faveur de la hausse d'un quart de point, deux membres préférant une deuxième augmentation consécutive de 50 points de base et un membre étant en faveur d'un statu quo. Le MPC a promis de "veiller à ce que le taux soit suffisamment restrictif pendant suffisamment longtemps pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%" alors qu'il lutte contre une inflation obstinément élevée.

La BoE a d'ailleurs mis à jour ses prévisions d'inflation et s'attend désormais à ce que l'inflation annuelle tombe à 4,9% d'ici la fin de l'année, une baisse plus rapide qu'elle ne l'avait anticipée en mai. L'inflation devrait atteindre l'objectif de 2% début 2025. L'inflation globale a glissé à 7,9% en juin, contre 8,7% en mai, tandis que l'inflation sous-jacente - qui exclut les prix volatils de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac - est restée élevée à 6,9% en rythme annualisé, néanmoins un cran en-dessous le niveau de 7,1% enregistré en mai.

"Le MPC continuera de surveiller de près les signes de pressions inflationnistes persistantes et la résilience de l'économie dans son ensemble, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l'inflation des prix des services".