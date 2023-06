Taux : la Banque d'Angleterre opte pour 50 points de base

A l'image de la Norges Bank un peu plus tôt, la Banque d'Angleterre a opté pour un relèvement plus important qu'attendu de son taux directeur à la...

(Boursier.com) — A l'image de la Norges Bank un peu plus tôt, la Banque d'Angleterre a opté pour un relèvement plus important qu'attendu de son taux directeur à la mi-journée. Le comité de politique monétaire de la BoE, composé de neuf membres, a voté à 7 voix contre 2 pour une augmentation de 50 points de base de son principal taux d'intérêt afin de le porter à 5%, soit le niveau le plus élevé depuis 15 ans. La plupart des économistes anticipaient une hausse d'un quart de point. La BoE a averti qu'elle pourrait devoir augmenter à nouveau ses taux afin de lutter contre une inflation qui reste obstinément élevée : les prix à la consommation ont encore progressé de 8,7% en mai.

"Un marché du travail plus tendu et des chaînes d'approvisionnement dégradées après le Brexit signifient que la Banque est confrontée à un défi unique pour freiner l'inflation par rapport à ses homologues", indique à 'Bloomberg' YaelSelfin, économiste en chef chez KPMG UK. "Si l'inflation continue de se montrer obstinément élevée, nous devrions nous attendre à ce que les taux d'intérêt non seulement augmentent encore, mais aussi qu'ils restent plus élevés plus longtemps avant que l'évolution des prix de revient ne soit définitivement maîtrisée".

"S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire", a écrit le gouverneur Andrew Bailey dans une lettre adressée au chancelier de l'Échiquier Jeremy Hunt. Il a ajouté : "faire baisser l'inflation est notre priorité absolue. Le MPC fera le nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%".