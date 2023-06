Taux : la Banque centrale de Turquie relève ses taux de 6,5% !

Le marché attendait plus...

(Boursier.com) — Le marché attendait plus. Pour la première décision de politique monétaire de la Banque centrale de Turquie depuis la prise de fonction de la gouverneure Hafize Gaye Erkan en début de mois, le MPC a décidé d'augmenter son taux de référence de 8,5 à 15%. Si ce mouvement est pour le moins conséquent, le consensus tablait sur un relèvement au-dessus de 20%..."Le resserrement monétaire sera encore renforcé autant que nécessaire de manière opportune et progressive jusqu'à ce qu'une amélioration significative des perspectives d'inflation soit obtenue", a déclaré le MPC.

Cette première hausse des taux en plus de deux ans marque un tournant dans le renoncement de la Turquie aux politiques non conventionnelles qui sont accusées d'avoir fait fuir les investisseurs étrangers et provoqué une spirale incontrôlable des prix, rappelle 'Bloomberg'. L'inflation a ralenti depuis l'année dernière, mais elle atteint toujours 40%, tandis que la lire a perdu plus de 60% de sa valeur au cours des deux dernières années malgré l'intervention de l'État.