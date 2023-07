Taux : la Banque centrale australienne marque une pause

Contrairement au mois dernier, la Banque centrale australienne n'a pas réservé de mauvaise surprise aux investisseurs...

(Boursier.com) — Contrairement au mois dernier, la Banque centrale australienne n'a pas réservé de mauvaise surprise aux investisseurs. Le Comité de politique monétaire de la Reserve Bank of Australia a maintenu son taux d'intérêt directeur à 4,10%, son plus haut niveau depuis 11 ans, après l'avoir relevé de 400 points de base depuis mai dernier. La majorité des économistes tablaient sur un statu quo même si certains misaient sur un nouveau resserrement.

Le gouverneur de la RBA a déclaré que des taux d'intérêt plus élevés contribuent à établir un équilibre plus durable entre l'offre et la demande dans l'économie. "Compte tenu de cela et de l'incertitude entourant les perspectives économiques, le conseil d'administration a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci", a indiqué Philip Lowe. Le Comité considère toujours que l'économie locale devrait éviter la récession. L'évolution de la consommation des ménages demeure néanmoins une source majeure d'incertitude. Alors que les taux plus élevés et les pressions du coût de la vie entraînent un ralentissement des dépenses des ménages, les prix des logements augmentent à nouveau et le marché du travail reste tendu.

Dans ce contexte, le gouverneur a averti que le resserrement monétaire pourrait reprendre alors que l'inflation menace de rester trop élevé pendant un certain temps. De nombreux économistes pensent qu'il y a de bonnes chances qu'une autre hausse soit décidée en août après la publication fin juillet des chiffres de l'inflation du deuxième trimestre, qui pourraient montrer que l'évolution des prix reste stable.