Taux : Goldman Sachs revoit ses attentes aux Etats-Unis

Goldman Sachs revoit ses prévisions sur la Fed...

(Boursier.com) — Goldman Sachs revoit ses prévisions sur la Fed. Le prêteur américain s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale augmente ses taux de 75 points de base ce mois-ci et de 50 pb en novembre, contre des augmentions respectives de 50 et 25 pb anticipées jusqu'ici. "Les responsables de la Fed ont semblé bellicistes récemment et ont semblé laissé entendre que les progrès vers la maîtrise de l'inflation n'ont pas été aussi uniformes ou aussi rapides qu'ils le souhaiteraient", affirment les économistes de GS dans une note. Ils prévoient également un mouvement de 25 points de base en décembre.

Les équipes de GS notent par ailleurs que la politique plus stricte devrait maintenir la croissance en dessous de son potentiel au second semestre de cette année. "La manière dont l'effet du resserrement des conditions financières s'équilibrera avec d'autres impulsions clés de la croissance en 2023 est plus incertaine, et nous pourrions imaginer que le cycle de resserrement se prolonge au-delà de cette année".