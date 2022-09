Taux : du jamais vu depuis 22 ans aux Etats-Unis

Une telle situation n'avait plus été vue depuis l'an 2000...

(Boursier.com) — Une telle situation n'avait plus été vue depuis l'an 2000. L'écart de rendement entre les bons du Trésor à deux ans et la dette américaine à 30 ans a augmenté à un niveau jamais vu au cours de ce siècle alors que les dernières données sur l'inflation ont relancé les anticipations de mouvement agressif de la Fed la semaine prochaine.

Le taux du deux ans progresse encore de 3,9 points de base ce matin, à 3,827%, alors que celui du 30 ans se tend de 4,1 pb à 3,499%. Le spread entre les deux échéances atteint ainsi des niveaux observés pour la dernière fois il y a 22 ans. "La courbe s'aplatit davantage et le scénario d'atterrissage brutal représente un risque plus élevé après les données sur l'inflation", explique à 'Bloomberg' John Madziyire, gestionnaire de portefeuille chez Vanguard. Les inversions de la courbe du Trésor sont des indicateurs largement surveillés puisqu'ils sont considérés par beaucoup comme un signe avant-coureur potentiel de récession.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont de nouveau augmenté en août, la hausse des loyers et des prix alimentaires occultant la baisse des prix à la pompe, et l'inflation en rythme annuel a ralenti moins qu'attendu, selon les statistiques publiées mardi par le département du Travail. Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 81% d'un relèvement de 75 points de base des taux de la Fed et de 19% d'une hausse encore plus forte, de 100 points, le 21 septembre, selon le baromètre en temps réel FedWatch.