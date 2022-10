Taux : 75 pb de hausse mercredi, mais ensuite ?

Outre une nouvelle salve de publications d'entreprises, cette première semaine de novembre est bien entendu marquée par la réunion de politique...

(Boursier.com) — Outre une nouvelle salve de publications d'entreprises, cette première semaine de novembre est bien entendu marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve Fédérale. Sauf grosse surprise, cette dernière devrait, pour la quatrième fois consécutive, remonter ses taux de façon "jumbo" (75 points de base), ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%. L'outil FedWatch du CME Group fait en effet ressortir une probabilité de 83% d'un resserrement de 75 trois quart de point après-demain.

Malgré les pressions politiques grandissantes, y compris des lettres ouvertes de certains sénateurs démocrates craignant des dommages collatéraux sur l'économie, la Fed devrait rester 'droite dans ses bottes' étant donné la persistance de l'inflation, explique Thomas Costerg, Senior US Economist chez Pictet Wealth Management. En effet, l'alpha et l'omega de la Fed en ce moment est l'inflation 'core CPI' qui est à nouveau restée têtue à 6,6% pour les derniers chiffres de septembre (pour une inflation totale à 8,2%), même si d'aucuns pourront regretter que la Fed continue de regarder dans le rétroviseur alors que les dangers économiques s'accumulent dans le pare-brise.

La Fed regarde également particulièrement les gains d'emploi, toujours très résilients (le taux de chômage est à un plus bas de 3,5%), ainsi que les attentes d'inflation des consommateurs (notamment celles de l'enquête du Michigan). Ces dernières restent relativement élevées à 5% (chiffre d'octobre), et nourrissent particulièrement les craintes d'une inflation qui deviendrait indélogeable parce qu'ancrée dans les mentalités, de type années 1970.

Illusoire de penser à une rapide prochaine fin des hausses de taux ?

Même si le président Jerome Powell pourrait faire allusion à une baisse de cadence des hausses et potentiellement à la prochaine réunion de décembre, il parait illusoire de penser que J.Powell signale une fin prochaine du mouvement de resserement, comme l'a fait le voisin, la Banque du Canada, récemment. Le marché monétaire escompte un taux " pic " de la Fed à quasiment 5% en mai prochain, bien au-delà du taux de 4,6% communiqué par la Fed dans ses projections de septembre (les projections seront réactualisées en décembre), ajoute le spécialiste.

Dépendance aux données

Chez Bank of America, on s'attend aussi à ce que la Fed relève sa fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux de 75 points de base. Selon la banque, le principal élément de la réunion à venir ne sera pas la décision en tant que tel, mais bel et bien les orientations futures des taux directeurs. BoA s'attend à ce que le président de la Fed ouvre la porte à un 'rétrogradage' en décembre en mentionnant que le débat a eu lieu au sein du FOMC. Cependant, il maintiendra probablement l'optionnalité en soulignant que la Fed restera dépendante des données et qu'aucune décision n'a été prise.

Jérôme Powell va devoir peser ses mots

Même son de cloche chez Eric Lafrenière, gérant actions US chez Richelieu Gestion. Au-delà de l'augmentation des taux, le marché sera particulièrement attentif aux propos de Jérôme Powell lors de la conférence de presse suivant la décision de la Fed, explique le spécialiste. Afin de pouvoir rebondir, le marché a en effet besoin d'un signal de la Fed sur un éventuel ralentissement de la hausse, ou de savoir si une pause marquée dans la remontée des taux est bientôt envisagée. Des attentes renforcées par les récentes déclarations de Mary Daly, la présidente de l'antenne régionale de la Banque centrale de San Francisco, qui a affirmé que la Fed pourrait de nouveau voter un resserrement de 75 bp lors de la réunion du 2 novembre, comme s'y attendent les marchés, tout en ajoutant "qu'elle recommandait aux gens de ne pas escompter que ce sera 75 points de base pour toujours". Elle a souligné que la Fed faisait tout ce qui était possible pour ne pas trop resserrer les taux. Par ailleurs, certains responsables de la Fed commenceraient aussi à signaler leur désir de ralentir le mouvement à venir et, de les cesser début 2023, pour voir comment se comporte l'activité économique. Un scénario qui est devenu central pour beaucoup d'entre eux.

Débat sur le pivot. Bientôt...

La fin de la campagne de hausse de taux de la Réserve fédérale approche, selon Michael Wilson, stratège chez Morgan Stanley. Les indicateurs, y compris l'inversion de la courbe des rendements US à 10 ans et à trois mois - un indicateur de récession avec un record parfait - "soutiennent tous un pivot de la Fed le plus tôt possible". "Par conséquent, la réunion de la Fed de cette semaine est essentielle pour que le rallye se poursuive, s'arrête ou même se termine complètement".

Ou plus tard ?

UBS Global Wealth Management se montre un peu plus 'prudent'. Un pivot de la Fed est peu probable étant donné le niveau très élevé de l'inflation américaine, affirment les stratèges de la banque suisse: "nous nous attendons à ce que la Fed continue à augmenter de manière agressive jusqu'à ce que les données officielles montrent que l'inflation recule"... Même lorsque la Fed cessera enfin d'augmenter les taux, il convient de rappeler que la politique monétaire restera probablement à des niveaux restrictifs pendant un certain temps".

Une série de données à surveiller avant la réunion de décembre

"Il ne semble pas encore y avoir de consensus au sein du Comité sur le mouvement de hausse à attendre en décembre, limitant la capacité de Powell à offrir une guidance", expliquent, pour leur part, les économistes de Nomura. Au lieu de cela, ils estiment que le patron de la Fed mettra l'accent sur la série de données à venir avant que la décision de décembre ne soit prise - y compris deux autres rapports mensuels sur l'état du marché du travail américain et, surtout, de nouvelles lectures de l'inflation. "Il n'y a aucune raison pour que le Comité limite ses options pour décembre, car même les participants les plus 'dovish' préféreront probablement avoir plus d'informations sur l'évolution de l'inflation et des risques de resserrement excessif avant de signaler un virage politique", notent les équipes de Barclays.