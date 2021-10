Tapering : c'est pour quand ?

Les derniers avis de responsables de la Fed indiquent toujours la forte éventualité d'un début du tapering en novembre, à quelques exceptions près ...

(Boursier.com) — Les derniers avis de responsables de la Fed indiquent toujours la forte éventualité d'un début du tapering en novembre, à quelques exceptions près. Le gouverneur de la Fed, Randal Quarles, a déclaré qu'il était clair que la Fed avait réussi le test des fameux progrès "substantiels" en termes d'emploi et l'inflation, et qu'il soutiendrait une action lors de la réunion de novembre, visant à commencer à réduire les achats d'actifs. Il a tout de même mis en garde à propos de l'incertitude autour des trajectoires de l'inflation et de l'emploi, son attention se tournant davantage vers le marché du travail. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a lui déclaré qu'une politique plus agressive pourrait être justifiée en 2022 si l'inflation continuait d'être élevée pendant le reste de l'année. La Fed discute d'une éventuelle hausse des taux en 2022, en ligne avec les attentes des marchés, qui prévoient environ 62% de chances que la banque procède à deux hausses de taux en 2022, contre seulement environ 16% il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

Cependant, rappelons qu'un sondage Reuters auprès d'économistes a montré que 40 des 67 personnes interrogées s'attendaient à ce que la Fed patiente plutôt jusqu'en 2023 ou plus tard pour commencer à augmenter les taux d'intérêt. En outre, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a indiqué qu'elle n'attendait pas de hausse de taux dans un futur proche. Elle a ajouté que la politique monétaire pourrait avoir besoin d'un ajustement si l'inflation restait élevée. Credit Suisse mesure enfin que la probabilité d'une "erreur de politique monétaire" de la Fed a grimpé à environ 40%, alors qu'elle n'était que de 25% à peine il y a deux semaines.